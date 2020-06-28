La Liga: Espanyol 0-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU

La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid, deplasmanda Espanyol'u Casemiro'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek en yakın takipçisi Barcelona'nın puan kaybettiği haftada hata yapmadı ve yeniden liderliğe yükseldi.

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Espanyol ile Real Madrid, RCDE Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Madrid ekibi, rakibini 45+1. dakikada Casemiro'nun attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Real Madrid bu sonuçla puanını 71'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 18. yenilgisini alan Espanyol ise 24 puanla son sırada yer aldı.

La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 23.00'te Getafe'yi ağırlayacak. Espanyol ise aynı gün TSİ 20.30'da Real Sociedad deplasmanına konuk olacak.





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