29 Haziran 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Espanyol 0-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU

Real Madrid 3 puanı tek golle aldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.06.2020

'nın 32. haftasında , deplasmanda Espanyol'u Casemiro'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek en yakın takipçisi 'nın puan kaybettiği haftada hata yapmadı ve yeniden liderliğe yükseldi.

İspanya 'nın 32. haftasında Espanyol ile , RCDE Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Madrid ekibi, rakibini 45+1. dakikada Casemiro'nun attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Real Madrid bu sonuçla puanını 71'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 18. yenilgisini alan Espanyol ise 24 puanla son sırada yer aldı.

La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 23.00'te Getafe'yi ağırlayacak. Espanyol ise aynı gün TSİ 20.30'da deplasmanına konuk olacak.


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