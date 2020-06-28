Mikel Arteta açıkladı! Mesut Özil'in kadroya alınmama sebebi...
Arsenal'de kariyerini sürdüren Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, takımının FA Cup'ta Sheffield United karşısında çıktığı maçta kadroya alınmamıştı. Konuyla ilgili teknik direktör Mikel Arteta'dan açıklama geldi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in takımdaki geleceği tartışma konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Manchester City ile oynanan maçın kadrosuna alınmayan yıldız isimle ilgili menajer Arteta dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.
İspanyol çalıştırıcı konuyla ilgili, "Bu kulübe geldiğim ilk günden beri Mesut'la hep açık konuştum. Formda olduğunu ve iyi bir seviyede oynayabileceğini düşünüyordum. Eğer onun yeniden bu seviyede oynayabileceğini görürsem, oynatmaya da hazırım. Mesut'u en iyi performansıyla görmek isteyen ilk kişi benim. Bunu verebileceğini düşündüğüm anda onu sahaya süreceğim" demişti.
"OMZUNDA HAFİF SAKATLIĞI VAR"
Adı dönem dönem Fenerbahçe ile transfer dedikodularına karışan Mesut Özil, FA Cup'ta oynanan Sheffield United karşılaşmasının kadrosunda da yer almadı. Kulüp, Mesut'un omzunda hafif sakatlığı bulunduğunu ve bu nedenle kadroda olmadığını bildirdi.
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