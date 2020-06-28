28 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Newcastle United - Manchester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 28.06.2020

() heyecanı sürüyor. Çeyrek final mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi en merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Turnuvanın son şampiyonu , 'a konuk oluyor.

Newcastle United, ligde 13'üncü sırada bulunuyor. Ada temsilcisi Federasyon Kupası'nda mutlu sona ulaşıp önümüzdeki yıl Avrupa sahnesinde yer almanın hesaplarını yapıyor. Şampiyonluğu Liverpool'a kaybeden Manchester City'nin tek tesellisi 'ı kazanmak.

NEWCASTLE UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Saint James Park'ta oynanacak İngiltere Federasyon Kupası çeyrek final maçı, bugün saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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