Mario Gomez golle veda etti

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve siyah-beyazlı takımla şampiyonluk yaşayarak taraftarın sevgilisi haline gelen Alman golcü Mario Gomez, Darmstadt 98 maçıyla futbol kariyerini noktaladı. Gomez, Stuttgart'ın rakibine 3-1 yenilgi mücadelede takımının tek golünü kaydetti.

Bir dönem Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Mario Gomez, aktif futbolculuk kariyerindeki son maçına Darmstadt 98 karşısında çıktı.

Türkiye'de Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Mario Gomez, futbolu bıraktı. Alman golcü, kariyerindeki son maçında takımı Stuttgart'ın Bundesliga 2'nin son haftasında sahasında oynadığı Darmstadt 98 maçıyla çıktı. 42'nci dakikada attığı golle kariyerini noktalayan Gomez, bu gole rağmen takımının mağlup olmasına engel olamadı. Darmstadt'a galibiyeti getiren golleri 32'nci dakikada Serdar Dursun, 53'üncü dakikada Matthias Bader ve 88'inci dakikada Tobias Kempe kaydetti. Türk futbolcu Serdar Dursun, takımının ikinci golünde de asisti yapan isim oldu.

Stuttgart'ın doğrudan Bundesliga'ya yükselmesinde attığı 7 golle katkı sağlayan Mario Gomez, 82'nci dakikada yerini Sasa Kalajdzic'e bıraktı.





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