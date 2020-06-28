28 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Mario Gomez golle veda etti

Gomez golle veda etti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.06.2020

Bir dönem forması da giyen ve siyah-beyazlı takımla şampiyonluk yaşayarak taraftarın sevgilisi haline gelen Alman golcü , Darmstadt 98 maçıyla kariyerini noktaladı. Gomez, Stuttgart'ın rakibine 3-1 yenilgi mücadelede takımının tek golünü kaydetti.

Bir dönem formasıyla 'de şampiyonluk yaşayan , aktif futbolculuk kariyerindeki son maçına Darmstadt 98 karşısında çıktı.

'de Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Mario Gomez, futbolu bıraktı. Alman golcü, kariyerindeki son maçında takımı Stuttgart'ın Bundesliga 2'nin son haftasında sahasında oynadığı Darmstadt 98 maçıyla çıktı. 42'nci dakikada attığı golle kariyerini noktalayan Gomez, bu gole rağmen takımının mağlup olmasına engel olamadı. Darmstadt'a galibiyeti getiren golleri 32'nci dakikada , 53'üncü dakikada Matthias Bader ve 88'inci dakikada Tobias Kempe kaydetti. Türk futbolcu Serdar Dursun, takımının ikinci golünde de asisti yapan isim oldu.

Stuttgart'ın doğrudan Bundesliga'ya yükselmesinde attığı 7 golle katkı sağlayan Mario Gomez, 82'nci dakikada yerini Sasa Kalajdzic'e bıraktı.


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