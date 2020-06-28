28 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Villarreal 2-0 Valencia | MAÇ SONUCU

Villarreal rahat kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 28.06.2020

La Liga'nın 32. hafta karşılaşmasında Villarreal sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 ev sahibi ekip kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

'nın 32. haftasında Villarreal ile kozlarını paylaştı.

Mücadele 2-0 ev sahibinin üstünlüğüyle sona ererken, karşılaşmada golleri 14. dakikada Alcacer ve 44'te Moreno attı.

Bu sonuçla birlikte Villarreal 51 puana yükselirken Valencia ise 46 puanda kaldı.

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