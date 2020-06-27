27 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lazio-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? hangi kanalda?

Lazio-Fiorentina maçı saat kaçta? hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.06.2020

'nın 27. haftasında kendi evinde 'yı konuk ediyor. Lig'de 2. sırada yer alan Lazio şampiyonluk mücadelesi veriyor ve bu maçta mutlak 3 puan arayacak. Maç öncesi futbolseverler maçın saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Lazio-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? hangi kanalda?

Serie A'nın 28. haftasında , 'yı konuk ediyor. Bu maç öncesinde ikinci sıradaki Lazio'nun 62, 13. sıradaki Fiorentina'nın ise 31 puanı bulunuyor. Lazio'da Adekanye, Cataldi, Lucas, Luiz Felipe ve Lulic sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Fiorentina'da ise cezalı isimler Caceres, Chiesa ve Iachini, Lazio deplasmanında oynayamayacak.

LAZİO-FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lazio ile Fiorentina arasında oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.

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