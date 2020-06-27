Emre Çolak attı Deportivo kazandı
İspanya 2. Futbol Ligi'nde mücadele eden Deportivo La Coruna, sahasında Ponferradina ile karşılaştı. Ev sahibi ekip Emre Çolak'ın 90+5'te attığı golla karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Teknik direktör Fernando Vazquez'in kararıyla hafta içinde takımdan ayrı çalışan ancak sakatlanan bir futbolcunun yerine kadroya alınan 29 yaşındaki Emre Çolak, mavi-beyazlı ekibe üç puanı getiren isim oldu.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede ev sahibi ekip, 59. dakikada Alex Aizpuru Aizbitarte'nin golüyle geriye düştü.
90+2. dakikada Pablo Trigueros Estrada'nın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakalayan Deportivo La Coruna, ikinci yarıda oyuna giren Emre Çolak'ın 90+5. dakikadaki golüyle galibiyete uzandı.
Deportivo La Coruna, bu galibiyetin ardından puanını 44'e çıkarırken, Ponferradina 48 puanda kaldı.
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