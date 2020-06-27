27 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Athletic Bilbao 3-1 Mallorca | MAÇ SONUCU

La Liga'da küme düşen son takım Mallorca!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.06.2020

İspanya 'nın 32. haftasında sahasında Mallorca'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazanırken, konuk ekibin bitime 2 hafta kala düşmesi kesinleşti.

İspanya 'nın 32. hafta maçında evinde Mallorca ile karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Ev sahibinin gollerini 16. dakikada Garcia (p), 24'te Sancet ve 90. dakikada Villalibre atarken; konuk ekibin tek golünü 70. dakikada penaltıdan Budimir attı.

Bu sonuçla birlikte A. Bilbao puanını 45'e yükseltti ve Avrupa iddiasını sürdürdü.

Konuk ekip Mallorca'nın ise düşmesi kesinleşti.

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