27 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 2-1 Hertha Berlin | MAÇ SONUCU

M'Gladbach sezonu galibiyetle kapattı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

Bundesliga'nın 34. haftasında , sahasına 'i Hofmann ve Embolo'nun attığı gollerle mağlup ederek sezon galibiyetle noktaladı.

'nın 34. haftasında ile , Borussia-Park'ta karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 7. dakikada Jonas Hofmann ve 78. dakikada Breel Embolo'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle noktaladı. Konuk takımın tek golü ise 90+1. dakikada Vedad Ibisevic'ten geldi.

Mönchengladbach bu sonuçla 20. galibiyetini alarak sezonu 65 puanla 4. sırada tamamladı. Hertha Berlin ise topladığı 41 puanla ligi 10. sırada tamamladı.

Frankfurt sezonu galibiyetle tamamladı haberin devamı

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