27 Haziran 2020, Cumartesi
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Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 2-1 Hertha Berlin | MAÇ SONUCU
Bundesliga'nın 34. haftasında Borussia Mönchengladbach, sahasına Hertha Berlin'i Hofmann ve Embolo'nun attığı gollerle mağlup ederek sezon galibiyetle noktaladı.
Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Hertha Berlin, Borussia-Park'ta karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 7. dakikada Jonas Hofmann ve 78. dakikada Breel Embolo'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle noktaladı. Konuk takımın tek golü ise 90+1. dakikada Vedad Ibisevic'ten geldi.
Mönchengladbach bu sonuçla 20. galibiyetini alarak sezonu 65 puanla 4. sırada tamamladı. Hertha Berlin ise topladığı 41 puanla ligi 10. sırada tamamladı.
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