27 Haziran 2020, Cumartesi
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Bundesliga: Bayer Leverkusen 1-0 Mainz 05 | MAÇ SONUCU
Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Mainz 05'i Kevin Volland'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.
Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Bayer Leverkusen ile Mainz 05, BayArena'da kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 2. dakikada Kevin Volland'ın attığı gollerle 1-0 mağlup etti.
Leverkusen bu sonuçla puanını 63'e yükselterek sezonu 5. sırada tamamladı. Mainz 05 ise 37 puanla sezonu 13. sırada noktaladı.
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