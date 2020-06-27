27 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Bayer Leverkusen 1-0 Mainz 05 | MAÇ SONUCU

Leverkusen 3 puanı tek golle aldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

Bundesliga'nın 34. ve son haftasında , sahasında 'i 'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.

'nın 34. haftasında ile , BayArena'da kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 2. dakikada 'ın attığı gollerle 1-0 mağlup etti.

Leverkusen bu sonuçla puanını 63'e yükselterek sezonu 5. sırada tamamladı. Mainz 05 ise 37 puanla sezonu 13. sırada noktaladı.

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