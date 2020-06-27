27 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Union Berlin 3-0 Fortuna Düsseldorf l MAÇ SONUCU

Millilerimize büyük şok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

’nın son haftasında milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman’ın formasını giydiği , deplasmanda ’e 3-0 mağlup olarak küme düştü.

1'de sezon sona ererken milli oyuncularımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın takımı , büyük bir şok yaşayarak ikinci lige düştü. Düsseldorf, son maçlarda alınan sonuçlara göre 17. sıraya gerilerken Werder Bremen, 16. sıraya yükselen ekip oldu.

Bundesliga'da son haftaya 16. sırada giren Fortuna Düsseldorf, iddiası bulunmayan deplasmanında 3-0 mağlup oldu. Son maçlar öncesi 17. sırada bulunan Werder Bremen'in evinde Köln'ü 6-1 ile geçmesi sonucunda Fortuna Düsseldorf, Play-Out maçı oynama şansını yitirerek 17. sıraya geriledi ve ikinci lige düştü.

Son haftaya Werder Bremen'in 2 puan önünde giren Fortuna Düsseldorf, 30 puanda kalırken Werder Bremen, aldığı Köln galibiyetiyle puanını 31'e yükseltti ve Play-Out maçı oynama şansını elde etti.

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