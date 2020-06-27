27 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Eintracht Frankfurt 3-2 Paderborn | MAÇ SONUCU

Frankfurt sezonu galibiyetle tamamladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

'nın 34. haftasında evinde düşeceği kesinleşen ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Bundesliga'nın son haftasında düşmesi kesinleşen 'a konuk oldu. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Mücadelede ev sahibinin gollerini 9. dakikada Rode, 33'te Silva ve 52. dakikada Bas Dost attı. Konuk ekipte ise golleri 55. dakikada Drager ve 75'da Michel attı.

Bu sonuçla birlikte Frankfurt sezonu 45 puanla tamamlarken, Paderborn ise son sırada 20 puanla tamamlayarak küme düştü.

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