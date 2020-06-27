Eintracht Frankfurt 3-2 Paderborn | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Eintracht Frankfurt evinde düşeceği kesinleşen Paderborn ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Bundesliga'nın son haftasında düşmesi kesinleşen Paderborn Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Mücadelede ev sahibinin gollerini 9. dakikada Rode, 33'te Silva ve 52. dakikada Bas Dost attı. Konuk ekipte ise golleri 55. dakikada Drager ve 75'da Michel attı.

Bu sonuçla birlikte Frankfurt sezonu 45 puanla tamamlarken, Paderborn ise son sırada 20 puanla tamamlayarak küme düştü.



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