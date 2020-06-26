Feyenoord Orkun Kökçü'nün sözleşmesini uzattı

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord, adı Beşiktaş ile anılan orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'nün sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Hollanda ekibi Feyenoord, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda doğumlu Türk futbolcunun 2023'te bitecek sözleşmesinin 1 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nda da görev alan genç oyuncu, Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Feyenoord ile bu sezon 35 maça çıktı ve 3 gol attı.

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