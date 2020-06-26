26 Haziran 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Feyenoord Orkun Kökçü'nün sözleşmesini uzattı

Orkun Kökçü'den Beşiktaş'a kötü haber
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.06.2020

Eredivisie ekiplerinden Feyenoord, adı ile anılan orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'nün sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

ekibi Feyenoord, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda doğumlu Türk futbolcunun 2023'te bitecek sözleşmesinin 1 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nda da görev alan genç oyuncu, 'ın çalıştırdığı Feyenoord ile bu sezon 35 maça çıktı ve 3 gol attı.

Almanya'da Lewandowski yılın futbolcusu seçildi haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Almanya'da Lewandowski yılın futbolcusu seçildi Almanya'da Lewandowski yılın futbolcusu seçildi
Klopp’tan şampiyonluk dansı Klopp’tan şampiyonluk dansı
Sevilla-Real Valladolid maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Sevilla-Real Valladolid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör