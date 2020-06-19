19 Haziran 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Leroy Sane Manchester City'den ayrılıyor

Sane Manchester City'den ayrılıyor
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.06.2020

ekiplerinden 'nin teknik direktörü , Alman futbolcu Leroy Sane'nin takımdan ayrılacağını söyledi.

basınına, ile sözleşmesi 2021 yazında sona erecek Sane hakkında değerlendirmede bulunan Guardiola, "Leroy, kontratını uzatmak istemiyor. Bu da takımdan ayrılmak istediği anlamına geliyor. Sezon sonu bir kulüple anlaşırsak transferi gerçekleşecek. Aksi halde bir yıl daha bizimle olacak ve kontratı bittiğinde ayrılacak." ifadelerini kullandı.

Sane'nin özel bir yetenek olduğunu belirten İspanyol , "Kulüp bana Sane'nin birkaç kez sözleşme teklifini reddettiğini iletti. Kadromuzda bu kulüp için oynamak ve başarı elde etmek isteyen oyunculara ihtiyacımız var. İyi bir insan ve onu çok severim. Aramızda bir problem yok. Sadece kendine yeni bir yol çizmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ekibi 'in ilgilendiği iddia edilen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Sane, 2016'da 04'ten Manchester City'ye olmuştu.

Ağustos 2019'da ile oynanan Community Shield maçında sağ diz ön çapraz bağları kopan Sane, sakatlığı nedeniyle bu sezon başka maçta forma giyemedi.

Premier Lig'de Covid-19 vakası! haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Neymar'a büyük şok! 6,7 milyon Euro ödeyecek Neymar'a büyük şok! 6,7 milyon Euro ödeyecek
Norwich City-Southampton maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Norwich City-Southampton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Tottenham - Manchester United maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Tottenham - Manchester United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör