Leroy Sane Manchester City'den ayrılıyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Alman futbolcu Leroy Sane'nin takımdan ayrılacağını söyledi.
İngiltere basınına, Manchester City ile sözleşmesi 2021 yazında sona erecek Sane hakkında değerlendirmede bulunan Guardiola, "Leroy, kontratını uzatmak istemiyor. Bu da takımdan ayrılmak istediği anlamına geliyor. Sezon sonu bir kulüple anlaşırsak transferi gerçekleşecek. Aksi halde bir yıl daha bizimle olacak ve kontratı bittiğinde ayrılacak." ifadelerini kullandı.
Sane'nin özel bir yetenek olduğunu belirten İspanyol teknik direktör, "Kulüp bana Sane'nin birkaç kez sözleşme teklifini reddettiğini iletti. Kadromuzda bu kulüp için oynamak ve başarı elde etmek isteyen oyunculara ihtiyacımız var. İyi bir insan ve onu çok severim. Aramızda bir problem yok. Sadece kendine yeni bir yol çizmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Almanya ekibi Bayern Münih'in ilgilendiği iddia edilen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Sane, 2016'da Schalke 04'ten Manchester City'ye transfer olmuştu.
Ağustos 2019'da Liverpool ile oynanan Community Shield maçında sağ diz ön çapraz bağları kopan Sane, sakatlığı nedeniyle bu sezon başka maçta forma giyemedi.
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