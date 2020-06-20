Fransa'da statlara 11 Temmuz'da seyirci alımı başlıyor!
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında önce ertelenen daha sonrasında da tescil edilen Fransa Ligue 1'de 11 Temmuz'dan sonra tribünlere seyirci alınabileceği duyuruldu.
Corona virüsü salgının en çok etkilediği ülkelerden olan Fransa'da, futbol ligi durdurulduğu sıralamayla tescil edilmişti. Ülkede normalleşme başladı. Bazı Ligue 1 ekipleri de yavaş yavaş antrenmanlara çıkıyor.
Öte yandan müsabakalara ne zaman seyirci alınacağı merak konusu olmuştu. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; 11 Temmuz'dan itibaren 5 bini geçmemek kaydıyla statlara seyirci girişine izin verileceği duyuruldu. Temmuz ayında durumun yeniden ele alınacağı ve iyiye gidilmesi halinde seyirci sayısının da artırılabileceği ifade edildi.
Ayrıca Fransa'da pazartesi gününden itibaren kolektif sporlara da izin verileceği bildirildi.
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