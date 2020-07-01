01 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Everton-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Everton-Leicester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

'in 32 haftasında 'nün formasını giydiği , 'a konuk oluyor. Maçtan önce futbolseverler müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Everton-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 32. haftasında milli futbolcumuz 'nün formasını giydiği ve Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren , 'a konuk oluyor. Everton'da Theo Walcott, Jean-Philippe Gbamin ve Djibril Sidibé forma giyemeyecek. Leicester City'de ise Daniel Amartey ve Ricardo Pereira maçta forma giyemeyecek.

EVERTON-LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Everton-Leicester City maçı saat 20:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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