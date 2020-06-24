Serie A: Inter 3-3 Sassuolo | MAÇ SONUCU
Serie A'nın 27. haftasında Inter, sahasında Sassuolo ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golleri 41. dakikada Lukaku (p), 45+1. dakikada Biraghi ve 86. dakikada Valero'dan geldi. Konuk takımın gollerini ise 4. dakikada Caputo, 81. dakikada Berardi (p) ve 89. dakikada Magnani kaydetti.
İtalya Serie A'nın 27. haftasında ligin 3'üncü sırasında yer alan Inter ile Sassuolo karşı karşıya geldi.
Giuseppe Meazza'da oynanan ve Davide Massa'nın yönettiği müthiş karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
Sassuolo, 4. dakikada Caputo'nun golüyle öne geçti. Inter, 41'de Lukaku'nun penaltı golüyle skoru eşitledi. Biraghi, ilk yarının son dakikasında sahneye çıktı Inter'i öne geçiren golü attı. (2-1)
İkinci yarının son 15 dakikası ise muhteşem bir mücadeleye sahne oldu.
81. dakikada Sassuolo, Berardi'nin penaltı golüyle skoru eşitledi. Inter, 86. dakikada Borja Valero ile bir kez daha öne geçti ancak Sassuolo pes etmedi. 89. dakikada Giangiacomo Magnani maça eşitliği getirdi.
SKRINIAR KIZARDI
Inter'de Milan Skriniar, 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.
MERT MÜLDÜR 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Sassuolo forması giyen Türk milli sağ bek Mert Müldür, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Inter, puanını 58 yükseltti ve Juventus'un 8 puan gerisine düştü. Sassuolo ise 33 puanını 33 yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı