Serie A: Roma 2-1 Sampdoria | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 27. haftasında milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, sahasında Sampdoria'yı Dzeko'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golünü ise Gabbiadini kaydetti.
Serie A'nın 27. haftasında Roma ile Sampdoria, Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 64 ve 85. dakikalarda Edin Dzeko'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk ekibin tek golü ise 11. dakikada Manolo Gabbiadini'den geldi.
CENGİZ ÜNDER 72'DE GİRDİ
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmanın 72. dakikasında oyuna dahil oldu.
Sampdoria karşısında bu sezonki 14. galibiyetini alan Roma, puanını 48'e yükselterek 5. sıradaki yerini korudu. Sampdoria ise 26 puanla 16. sırada kaldı.
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Roma, 28 Haziran Pazar günü TSİ 18.15'te deplasmanda Milan ile karşılaşacak. Sampdoria ise aynı gün TSİ 20.30'da sahasında Bologna'yı ağırlayacak.
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