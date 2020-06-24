25 Haziran 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Liverpool 4-0 Crystal Palace | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Liverpool şampiyonluğa koşuyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 Giriş Tarihi: 25.06.2020

İngiltere 'in 31. haftasında , sahasında 'ı Alexander-Arnold, Salah, Tavares ve Mane'nin golleriyle 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

'in 31. haftasında ile , Anfield Road'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 23. dakikada Trent Alexander-Arnold, 44. dakikada Mohamed Salah, 55. dakikada Fabio Tavares ve 69. dakikada 'nin attığı gollerle 4-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

MANCHESTER CITY YENİLİRSE ŞAMPİYON

Liverpool, en yakın takipçisi 'nin 'ye yenilmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Liverpool bu sonuçla puanını 86'ya çıkararak liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Crystal Palace ise 42 puanla 9. sırada kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Liverpool, 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 22.15'te Manchester City deplasmanına konuk olacak. Crystal Palace ise 4 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.00'de deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak.

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