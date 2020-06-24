Liverpool - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yolunda Liverpool kritik bir maça çıkıyor. Liverpool bu akşam evinde Crystal Palace'ı ağırlayacak. Müsabaka öncesinde maçın oynanacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Liverpool - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geliyor. Liverpool 30 haftada topladığı 83 puanla ligin zirvesinde yer alıyor ve şampiyonluk yolunda mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Crystal Palace 42 puanla dokuzuncu sırada haftaya giriyor.
LIVERPOOL - CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Liverpool'da sakatlıkları bulunan Matip, Clyne, Milner ve Shaqiri karşılaşmada forma giyemeyecek.
Crystal Palace'da ise Kelly, Schlupp ve Tomkins, Liverpool deplasmanında oynayamayacak.
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson, Fabinho, Henderson, Keita, Salah, Mane, Firmino
Crystal Palace: Guaita, Ward, Dann, Cahill, Van Aanholt, Kouyate, Milivojevic, McArthur, Ayew, Zaha, Benteke
LIVERPOOL - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Liverpool - Crystal Palace maçı bu akşam saat 22:15'te S Spor'tan canlı yayınlanacak.
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