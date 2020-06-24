24 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Liverpool - Crystal Palace maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.06.2020

İngiltere 'de şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkıyor. Liverpool bu akşam evinde 'ı ağırlayacak. Müsabaka öncesinde maçın oynanacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Liverpool - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 31. haftasında sahasında ile karşı karşıya geliyor. Liverpool 30 haftada topladığı 83 puanla ligin zirvesinde yer alıyor ve şampiyonluk yolunda mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Crystal Palace 42 puanla dokuzuncu sırada haftaya giriyor.

LIVERPOOL - CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool'da sakatlıkları bulunan Matip, Clyne, Milner ve Shaqiri karşılaşmada forma giyemeyecek.

Crystal Palace'da ise Kelly, Schlupp ve Tomkins, Liverpool deplasmanında oynayamayacak.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson, Fabinho, Henderson, Keita, Salah, Mane, Firmino

Crystal Palace: Guaita, Ward, Dann, Cahill, Van Aanholt, Kouyate, Milivojevic, McArthur, Ayew, Zaha, Benteke

LIVERPOOL - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Liverpool - Crystal Palace maçı bu akşam saat 22:15'te S Spor'tan canlı yayınlanacak.

Norwich City-Everton maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Wolverhampton-Bournemouth maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Wolverhampton-Bournemouth maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Norwich City-Everton maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Norwich City-Everton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Newcastle United-Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Newcastle United-Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör