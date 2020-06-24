Italya Serie A'da heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışındaki Inter, evinde Sassuolo'yu ağırlayacak. Maçtan önce karşılaşmanın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Inter-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Geçtiğimiz hafta Sampdoria maçını kazanarak rahat bir nefes alan Inter, kritik Sassuolo maçını da kazanarak şampiyonluk yolunda kayıpsız devam etmek istiyor. Orta sıralarda yer alan Sassuolo son iki maçını kazanarak yükselişe geçti. Inter'de Brozovic, Sensi ve Vecino maçta forma giyemeyecek.

INTER-SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter-Sassuolo maçı bu akşam 20:30'da başlayacak. Serie A'nın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

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