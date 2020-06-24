24 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Inter-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Inter-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.06.2020

Italya 'da heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışındaki , evinde 'yu ağırlayacak. Maçtan önce karşılaşmanın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Inter-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Geçtiğimiz hafta Sampdoria maçını kazanarak rahat bir nefes alan , kritik maçını da kazanarak şampiyonluk yolunda kayıpsız devam etmek istiyor. Orta sıralarda yer alan Sassuolo son iki maçını kazanarak yükselişe geçti. Inter'de Brozovic, Sensi ve Vecino maçta forma giyemeyecek.

INTER-SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter-Sassuolo maçı bu akşam 20:30'da başlayacak. 'nın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

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