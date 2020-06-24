İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Wolverhampton sahasında Bournemouth ile karşılaşacak. Maç öncesinde futbolseverler maçın oynanacağı saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Wolverhampton-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi hedefindeki Wolverhampton evinde düşmehattından kurtulmak isteyen Bournemouth ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde Wolverhampton'da eksik bulunmuyor. Bournemouth'da ise Charlie Daniels sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

WOLVERHAMPTON-BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolverhampton-Bournemouth maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

DİĞER