24 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Wolverhampton-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Wolverhampton-Bournemouth maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.06.2020

'in 31. haftasında sahasında ile karşılaşacak. Maç öncesinde futbolseverler maçın oynanacağı saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Wolverhampton-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi hedefindeki evinde düşmehattından kurtulmak isteyen ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde Wolverhampton'da eksik bulunmuyor. Bournemouth'da ise Charlie Daniels sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

WOLVERHAMPTON-BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolverhampton-Bournemouth maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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