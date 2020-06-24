24 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Norwich City-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Norwich City-Everton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 Giriş Tarihi: 24.06.2020

'in 31. haftasında deplasmanda 'e konuk olacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler saati ve yayıncı kanalı merak ediyor. Peki, Norwich City-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 31. haftasında heyecan devam ediyor. deplasmanda 'e konuk oluyor. Düşme hattında bulunan Norwich City, Everton'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Norwich City'de Sam Byram, Grant Hanley ve Christoph Zimmermann'ın sakatlığı bulunuyor.

NORWICH CITY-EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Norwich City-Everton maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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