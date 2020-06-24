Norwich City-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Newcastle United sahasında Aston Villa'yı ağırlıyor. Düşme hattında olan Aston Villa'nın bu akşam oynanacak maçı kazanması gerekiyor. Müsabaka öncesinde futbolseverler maçın saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Newcastle United-Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?