La Liga: Real Madrid 2-0 Mallorca | MAÇ SONUCU

Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından İspanya La Liga yendien başlamıştı.

Ligin 31'inci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid sahasında Mallorca ile karşı karşıya geldi.

Zinedine Zidane'nin öğrencileri zorlu karşılaşmada rakibini 2-0'lık skorla devirdi.

BARCELONA İLE PUAN EŞİTLENDİ

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Vinicius Junior ve Sergio Ramos'tan geldi. Bu sonuçla eflatun beyazlılar haftayı galibiyetle kapatan Barcelona ile puanını yeniden ve averaj ile liderlik koltuğunu devraldı.

Real Madrid gelecek hafta deplasmanda Espanyol ile karşı karşıya gelecek. Mallorca ise Athletic Bilbao'ya konuk olacak.

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