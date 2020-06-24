25 Haziran 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Real Madrid 2-0 Mallorca | MAÇ SONUCU

Real Madrid liderliği devraldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.06.2020

Liga'nın 31. haftasında , sahasında 'yı 19. dakikada ve 56. dakikada 'un attığı gollerle 2-0 mağlup ederek liderliği 'da devraldı.

Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından Liga yendien başlamıştı.

Ligin 31'inci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren sahasında ile karşı karşıya geldi.

'nin öğrencileri zorlu karşılaşmada rakibini 2-0'lık skorla devirdi.

BARCELONA İLE PUAN EŞİTLENDİ

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri ve 'tan geldi. Bu sonuçla eflatun beyazlılar haftayı galibiyetle kapatan ile puanını yeniden ve averaj ile liderlik koltuğunu devraldı.

Real Madrid gelecek hafta deplasmanda Espanyol ile karşı karşıya gelecek. Mallorca ise 'ya konuk olacak.

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