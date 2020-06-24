Mallorca forması giyen Luka Romero La Liga tarihine geçti

La Liga'nın 31. haftasında oynanan Real Madrid - Mallorca maçında tarihi bir an yaşandı. Konuk takımın 2004 doğumlu Arjantinli futbolcusu Luka Romero, Madrid ekibi karşısında forma giyerek İspanya Ligi'nde bir maçta forma giyen en genç futbolcu oldu.

İspanya La Liga'da Real Madrid ile Mallorca arasında oynanan karşılaşma ilginç bir rekora sahne oldu.

Mallorca'da 83. dakikada oyuna giren Arjantinli orta saha oyuncusu Luka Romero La Liga rekoru kırdı. 15 yaş 219 günlük olan 2004 doğumlu genç oyuncu La Liga'da süre alan en genç futbolcu rekorunu tarihe gömdü.

Daha önceki rekor 1939 yılında Celta Vigolu Sanson'a aitti. Daha sonraları efsane olacak isim ilk lig maçına çıktığında 15 yaş 255 günlüktü.

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