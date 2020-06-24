25 Haziran 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Mallorca forması giyen Luka Romero La Liga tarihine geçti

15 yaşındaki futbolcu La Liga tarihine geçti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.06.2020

La Liga'nın 31. haftasında oynanan - Mallorca maçında tarihi bir an yaşandı. Konuk takımın 2004 doğumlu Arjantinli futbolcusu Luka Romero, Madrid ekibi karşısında forma giyerek İspanya Ligi'nde bir maçta forma giyen en genç futbolcu oldu.

İspanya La Liga'da ile Mallorca arasında oynanan karşılaşma ilginç bir rekora sahne oldu.

Mallorca'da 83. dakikada oyuna giren Arjantinli orta saha oyuncusu Luka Romero La Liga rekoru kırdı. 15 yaş 219 günlük olan 2004 doğumlu genç oyuncu La Liga'da süre alan en genç futbolcu rekorunu tarihe gömdü.

Daha önceki rekor 1939 yılında Celta Vigolu Sanson'a aitti. Daha sonraları efsane olacak isim ilk lig maçına çıktığında 15 yaş 255 günlüktü.

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