25 Haziran 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Mallorca forması giyen Luka Romero La Liga tarihine geçti
La Liga'nın 31. haftasında oynanan Real Madrid - Mallorca maçında tarihi bir an yaşandı. Konuk takımın 2004 doğumlu Arjantinli futbolcusu Luka Romero, Madrid ekibi karşısında forma giyerek İspanya Ligi'nde bir maçta forma giyen en genç futbolcu oldu.
İspanya La Liga'da Real Madrid ile Mallorca arasında oynanan karşılaşma ilginç bir rekora sahne oldu.
Mallorca'da 83. dakikada oyuna giren Arjantinli orta saha oyuncusu Luka Romero La Liga rekoru kırdı. 15 yaş 219 günlük olan 2004 doğumlu genç oyuncu La Liga'da süre alan en genç futbolcu rekorunu tarihe gömdü.
Daha önceki rekor 1939 yılında Celta Vigolu Sanson'a aitti. Daha sonraları efsane olacak isim ilk lig maçına çıktığında 15 yaş 255 günlüktü.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı