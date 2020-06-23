23 Haziran 2020, Salı
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Tottenham Hotspur-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de son 5 maçında sadece 1 galibiyet alan Tottenham Hotspur bu akşam sahasında düşme hattında yer alan West Ham United'ı ağırlayacak. Maçtan önce futbolseverler karşılaşmanın saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Tottenham Hotspur-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham Hotspur bu sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Jose Mourinho'nun yönetimindeki Tottenham Hotspur son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Düşme hattında yer alan West Ham United ise mutlak 3 puana ihtiyaç duyuyor.
TOTTENHAM-WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Tottenham Hotspur bu akşam saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.
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