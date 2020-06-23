23 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham Hotspur-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Tottenham-West Ham United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.06.2020

'de son 5 maçında sadece 1 galibiyet alan bu akşam sahasında düşme hattında yer alan 'ı ağırlayacak. Maçtan önce futbolseverler karşılaşmanın saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Tottenham Hotspur-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti bu sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. 'nun yönetimindeki Tottenham Hotspur son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Düşme hattında yer alan ise mutlak 3 puana ihtiyaç duyuyor.

TOTTENHAM-WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tottenham Hotspur bu akşam saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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