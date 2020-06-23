Tottenham Hotspur-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 31. hafta mücadelesinde Leicester City ile Brighton karşı karşıya geliyor. Brighton ile oynadığı son beş maçın dördünü kazanan Leicester City, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmadan 2-0 galip ayrılmıştı. Peki, Leicester City-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?