23 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Leicester City-Brighton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.06.2020

İngiltere 'in 31. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Brighton ile oynadığı son beş maçın dördünü kazanan Leicester City, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmadan 2-0 galip ayrılmıştı. Peki, Leicester City-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere 'de çıktığı son iki maçta da mağlup olan 3. sıradaki , sahasında 'u ağırlayacak. Çağlar Söyüncü'nün 11'de başlaması beklenen maçta Leicester City mutlak 3 puan almak için sahaya çıkacak. Premier Lig'de hafta içi oynadığı son 11 maçın sadece birini kazanabilen Brighton, tek galibiyetini bu sezon Arsenal deplasmanında aldı.

LEICESTER CİTY-BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leicester City Brighton maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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