23 Haziran 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Leicester City-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 31. hafta mücadelesinde Leicester City ile Brighton karşı karşıya geliyor. Brighton ile oynadığı son beş maçın dördünü kazanan Leicester City, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmadan 2-0 galip ayrılmıştı. Peki, Leicester City-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de çıktığı son iki maçta da mağlup olan 3. sıradaki Leicester City, sahasında Brighton'u ağırlayacak. Çağlar Söyüncü'nün 11'de başlaması beklenen maçta Leicester City mutlak 3 puan almak için sahaya çıkacak. Premier Lig'de hafta içi oynadığı son 11 maçın sadece birini kazanabilen Brighton, tek galibiyetini bu sezon Arsenal deplasmanında aldı.
LEICESTER CİTY-BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Leicester City Brighton maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı