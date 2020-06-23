23 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Hellas Verona-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Hellas Verona-Napoli maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 Giriş Tarihi: 23.06.2020

'da heyecan devam ediyor. Son olarak İtalya Kupası'nı müzesine götüren , deplasmanına konuk oluyor. İki takım arasında 1 puanlık fark bulunuyor. Maçtan önce futbolseverler maçın saati ve yayıncısını araştırıyor. Peki, Hellas Verona-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 27. haftasında sahasında 'yi ağırlıyor. Son olarak İtalya Kupası'nı kazanan ve UEFA Avrupa Ligi'ni garantileyen Napoli, ligin diğer Avrupa Ligi hedefindeki Hellas Verona ile kozlarını paylaşacak. Napoli, Hellas Verona ile oynadığı son 6 maçı kazandı. Verona'da bu akşam Pessina ve Borini forma giyemeyecek. Napoli'de ise tek eksik Malcuit.

HELLAS VERONA-NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hellas Verona-Napoli maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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