İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Son olarak İtalya Kupası'nı müzesine götüren Napoli, Hellas Verona deplasmanına konuk oluyor. İki takım arasında 1 puanlık fark bulunuyor. Maçtan önce futbolseverler maçın saati ve yayıncısını araştırıyor. Peki, Hellas Verona-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Hellas Verona sahasında Napoli'yi ağırlıyor. Son olarak İtalya Kupası'nı kazanan ve UEFA Avrupa Ligi'ni garantileyen Napoli, ligin diğer Avrupa Ligi hedefindeki Hellas Verona ile kozlarını paylaşacak. Napoli, Hellas Verona ile oynadığı son 6 maçı kazandı. Verona'da bu akşam Pessina ve Borini forma giyemeyecek. Napoli'de ise tek eksik Malcuit.

HELLAS VERONA-NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hellas Verona-Napoli maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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