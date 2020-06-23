23 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Real Valladolid-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Real Valladolid-Getafe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.06.2020

İspanya 'nın 31. haftasında 'lı sahasında 'yi ağırlıyor. Maç öncesi futbolseverler detaylı araştırma yapıyor. Maçın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Real Valladolid-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 31. haftasında heyecan devam ediyor. Milli futbolcumuz 'ın formasını giydiği , sahasında 'yi ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi bulunan Getafe mutlak 3 puan için sahaya çıkacak ve Atletico Madrid'in puan kaybetmesini bekleyecek. Düşme hattına yakın olan Real Valladolid ise kazanarak rahat bir nefes almak istiyor.

REAL VALLADOLID-GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Valladolid-Getafe maçı saat 20:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

Levante-Atletico Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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