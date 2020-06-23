Real Valladolid-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga'nın 31. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Levante'ye konuk oluyor. 3. sıra için Sevilla ile yarışan Atletico Madrid mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maç öncesi futbolseverler karşılaşmanın saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Levante-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?