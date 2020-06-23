24 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Real Valladolid 1-1 Getafe | MAÇ SONUCU

Enes Ünal'ın golü 1 puanı getirdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.06.2020

İspanya 'nın 31. haftasında , sahasında Getafe ile 1-1 berabere kaldı. Valladolid forması giyen milli futbolcu , 45+5. dakikada penaltıdan attığı golle maça eşitliği getirirken, takımının 1 puan kazanmasında başrol oynadı.

İspanya 'nın 31'inci hafta mücadelesinde sahasında Getafe'yi konuk etti. Jose Zorrilla Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 skorla son buldu. Karşılaşmada konuk ekip Getafe'nin golünü 41'inci dakikada Jaime Mata attı. Ev sahibi Real Valladolid'e 1 puanı getiren golü ise karşılaşmada 90 dakika forma giyen kaydetti. İlk yarı uzatmalarında 45+5'nci dakikada rakibi ile girdiği pozisyonda ceza alanı içinde yerde kalan Enes Ünal, topun başına geçerek skora dengeyi getirdi. İlk yarı Enes Ünal'ın bulduğu golla sona ererken, karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda gol sesi çıkmadı. Öte yandan mücadelenin 23'üncü dakikasında sarı kart gören Enes Ünal, La Liga'da bu sezon 6'ncı golünü de atma başarısı gösterdi.

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