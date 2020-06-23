Avrupa'da çılgın takas! Barcelona ve Juventus...

Corona virüsü salgınının ardından yeniden başlayan liglerin bitimine kısa bir süre kala Avrupa'da gündem olacak bir transfer hamlesi gerçekleşiyor. La Liga devi Barcelona ve Serie A devi Juventus, Arthur ve Miralem Pjanic'in takası için anlaşma sağladı.

Avrupa'da 2019-20 sezonunun bitmesine kısa bir süre kala takımlar yeni sezon için planlarını oluşturmaya başlarken, transfer damga vuracak bir takas hamlesi gerçekleşiyor.

Sky'da yer alan habere göre Barcelona ile Juventus, Arthur ve Pjanic'in takası için anlaşma sağladı.

İki takımın anlaşma sağlamasına rağmen Arthur'un takımdan ayrılmak istemediği ve oyuncuya Katalan ekibinden aldığı maaştan daha yüksek bir ücret sunulduğu belirtildi. İtalyan devinin, Brezilyalı orta saha oyuncusuna yıllık 5 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü.

Barcelona'nın Arthur'un piyasa değerinin 80 milyon Euro, Pjanic'in ise 70 milyon Euro olması sebebiyle Juventus'tan 10 milyon Euro'luk bir ücret talep edeceği öğrenildi.

Pjanic bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 35 maçta 3 gol ve 4 asist üretti.

Arthur ise Katalan deviyle çıktığı 26 maçta 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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