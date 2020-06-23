23 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Avrupa'da çılgın takas! Barcelona ve Juventus...

Avrupa'da çılgın takas! Barcelona ve Juventus...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.06.2020

Corona virüsü salgınının ardından yeniden başlayan liglerin bitimine kısa bir süre kala Avrupa'da gündem olacak bir hamlesi gerçekleşiyor. devi ve Serie A devi , Arthur ve 'in takası için anlaşma sağladı.

Avrupa'da 2019-20 sezonunun bitmesine kısa bir süre kala takımlar yeni sezon için planlarını oluşturmaya başlarken, damga vuracak bir takas hamlesi gerçekleşiyor.

Sky'da yer alan habere göre ile , Arthur ve Pjanic'in takası için anlaşma sağladı.

İki takımın anlaşma sağlamasına rağmen Arthur'un takımdan ayrılmak istemediği ve oyuncuya Katalan ekibinden aldığı maaştan daha yüksek bir ücret sunulduğu belirtildi. İtalyan devinin, Brezilyalı orta saha oyuncusuna yıllık 5 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü.

Barcelona'nın Arthur'un piyasa değerinin 80 milyon Euro, Pjanic'in ise 70 milyon Euro olması sebebiyle Juventus'tan 10 milyon Euro'luk bir ücret talep edeceği öğrenildi.

Pjanic bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 35 maçta 3 gol ve 4 asist üretti.

Arthur ise Katalan deviyle çıktığı 26 maçta 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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