14 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Athletic Bilbao 1-1 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

Atletico Madrid Avrupa yolunda yara aldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 Giriş Tarihi: 14.06.2020

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen liglerden biri olan yeniden başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi hedefindeki , ile 1-1 berabere kaldı ve Avrupa yolunda yara aldı.

Corona virüsü salgının önlemleri kapsamında ara verilen İspanya 'da maçlar yeniden başladı. Günün ilk maçında evinde 'i ağırladı. Karşılaşmanın 37. dakikasında Muniain'nin golüyle Athletic Bilbao 1-0 öne geçti. Golden 2 dakika sonra karşılık verdi ve ilk yarının skorunu tayin etti.

Mücadelenin ikinci yarısında ise gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Madrid ekibi 56, Bilbao ise 38 puana yükseldi. Atletico Madrid genç yıldızı Felix'ten mahrum kaldığı maçta kaybettiği 2 puan ile yara aldı.

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