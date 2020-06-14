Athletic Bilbao 1-1 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen liglerden biri olan La Liga yeniden başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi hedefindeki Atletico Madrid, Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı ve Avrupa yolunda yara aldı.
Corona virüsü salgının önlemleri kapsamında ara verilen İspanya La Liga'da maçlar yeniden başladı. Günün ilk maçında Athletic Bilbao evinde Atletico Madrid'i ağırladı. Karşılaşmanın 37. dakikasında Muniain'nin golüyle Athletic Bilbao 1-0 öne geçti. Golden 2 dakika sonra Diego Costa karşılık verdi ve ilk yarının skorunu tayin etti.
Mücadelenin ikinci yarısında ise gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Madrid ekibi 56, Bilbao ise 38 puana yükseldi. Atletico Madrid genç yıldızı Felix'ten mahrum kaldığı maçta kaybettiği 2 puan ile yara aldı.
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