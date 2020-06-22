23 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Milan 4-1 Lecce | MAÇ SONUCU

Hakan yıldızlaştı Milan kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.06.2020

İtalya Serie A'nın 27. haftasında , sahasında Lecce'yi Castillejo, Bonaventura, Rebic ve Leao'nun golleriyle 4-1 mağlup etti. Milan forması giyen milli futbolcu , 2 asist yaparak takımının galibiyetinde başrol oynayan isimlerden oldu.

Lecce'deki Ettore Giardiniero Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Paolo Valeri yönetti.

Maçın 26. dakikasında gelişen konuk takım atağında, 'nun asistinde Samuel Castillejo'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Milan, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Ev sahibi ekip, 54. dakikada Marco Mancosu'nun penaltıdan kaydettiği golle maçta yeniden eşitliği sağladı: 1-1.

Milan'dan bu gole yanıt gecikmedi ve 55. dakikada Giacomo Bonaventura, konuk ekibi 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü attı.

Bu golden 2 dakika sonra yine milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Milan'da sahneye Ante Rebic çıktı ve farkı 2'ye çıkardı: 1-3.

Karşılaşmanın 72. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun başlattığı hücumda, Rafael Leao'nun golüyle kırmızı-siyahlılar skoru 4-1'e getirdi.

Milan, Lecce deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılırken, puanını 39'a çıkarttı ve 7. sıraya yükseldi. Lecce ise 25 puanla 18. sırada yer aldı.

Ligde 27. haftanın bir diğer maçında ise konuk ettiği Brescia ile 1-1 berabere kaldı.

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