20 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bournemouth-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bournemouth-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.06.2020

Pandemi sonrası yeniden başlayan 'de oldukça kritik bir hafta oynanıyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren 30. hafta maçında sahasında 'ı konuk ediyor. Bournemouth, mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor. Peki, Bournemouth-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Çin'in Wuhan Kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü önlemleri kapsamında ertelenen ve yeniden başlayan 'de sahasında 'ı ağırlıyor. Bournemouth'ta Charlie Daniels sakat olduğu için maça çıkamayacak. Ayrıca adı Galatasaray ile anılan Frasher'da maçta olmayacak. Bournemouth'un bu akşam kazanmaktan başka çaresi yok.

BOURNEMOUTH-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bournemouth-Crystal Palace maçı bu akşam saat 21:45'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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