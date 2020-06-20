Pandemi sonrası yeniden başlayan İngiltere Premier Lig'de oldukça kritik bir hafta oynanıyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren 30. hafta maçında Bournemouth sahasında Crystal Palace'ı konuk ediyor. Bournemouth, mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor. Peki, Bournemouth-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Çin'in Wuhan Kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü önlemleri kapsamında ertelenen ve yeniden başlayan İngiltere Premier Lig'de Bournemouth sahasında Crystal Palace'ı ağırlıyor. Bournemouth'ta Charlie Daniels sakat olduğu için maça çıkamayacak. Ayrıca adı Galatasaray ile anılan Frasher'da maçta olmayacak. Bournemouth'un bu akşam kazanmaktan başka çaresi yok.

BOURNEMOUTH-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bournemouth-Crystal Palace maçı bu akşam saat 21:45'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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