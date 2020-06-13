13 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Celta Vigo - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Celta Vigo - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.06.2020

İspanya 'da 28. hafta mücadelesinde 'nun formasını terlettiği , 'i konuk ediyor. Maç öncesi futbolseverler arama motorlarında maçla ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Celta Vigo - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını sonrası futbola geri dönen 'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Milli futbolcumuz 'nun formasını giydiği sahasında 'i ağırlayacak. Celta Vigo düşme hattından uzaklaşmak için kazanmak zorunda. Villareal ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için tüm şartları zorlamak istiyor.

CELTA VIGO - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Celta Vigo-Villarreal Maçı 13 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 18:00'da Dsmart Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

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