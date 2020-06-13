13 Haziran 2020, Cumartesi
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Celta Vigo - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da 28. hafta mücadelesinde Okay Yokuşlu'nun formasını terlettiği Celta Vigo, Villareal'i konuk ediyor. Maç öncesi futbolseverler arama motorlarında maçla ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Celta Vigo - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Corona virüsü salgını sonrası futbola geri dönen La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo sahasında Villareal'i ağırlayacak. Celta Vigo düşme hattından uzaklaşmak için kazanmak zorunda. Villareal ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için tüm şartları zorlamak istiyor.
CELTA VIGO - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Celta Vigo-Villarreal Maçı 13 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 18:00'da Dsmart Youtube kanalından canlı yayınlanacak.
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