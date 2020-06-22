İngiltere Premier Lig: Manchester City 5-0 Burnley | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ
Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City, sahasında Burnley'i 22 ve 63. dakikalarda Foden, 43 ve 45+3. dakikalarda Mahrez ve 51. dakikada Silva'nın attığı gollerle 5-0 mağlup etti.
Ligde ikinci sırada bulunan Manchester City, Etihad Stadı'nda Burnley'i konuk etti.
Maça hızlı başlayan Manchester City, 22. dakikada Phil Foden'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Manchester City, Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez'in 43. ve 45+3. dakikalarda attığı golle ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.
Maçın ikinci yarısında da oyunu kontrolü altında tutan Manchester City, David Silva'nın 51. dakikada attığı golle skoru 4-0 yaptı.
İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın öğrencileri, Phil Foden'in 63. dakikada attığı golle sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Manchester City bu sonuçla puanını 63'e yükseltirken, Burnley 39 puanda kaldı.
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