22 Haziran 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leganes-Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Leganes-Granada maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 Giriş Tarihi: 22.06.2020

'da heyecan devam ediyor. Bu akşam 2 maç oynanacak. Bu maçlardan biri de ile arasında oynanacak. Granada deplasmanda Leganes'e konuk oluyor. Maçla ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Leganes-Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 31. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanacak. evinde 'yı ağırlayacak. Son sırada yer alan Leganes ile 10. sırada yer alan Granada kozlarını paylaşacak. İki takım da 3 puan almak istiyor. Leganes mutlak galibiyet için sahaya çıkacak vedüşme hattından kurtulmak istiyor.

LEGANES-GRANADA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leganes-Granada maçı bu akşam 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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