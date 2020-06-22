Leganes-Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga'nın 31. haftasında heyecan devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi için mücadele eden Villarreal, Şampiyonlar Ligi için Atletico Madrid ile yarışan Sevilla'yı konuk ediyor. İki takım içinde maç oldukça kritik. Maç öncesi sporseverler maçın saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Villarreal-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?