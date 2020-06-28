28 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Milan 2-0 Roma | MAÇ SONUCU

Milan Hakan'la kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 28.06.2020

İtalya Serie A'nın 28. haftası dev bir maça sahne oldu. 'nun takımı , 'in formasını giydiği 'yı konuk etti. Karşılaşmayı Milan 2-0 kazanırken, Hakan mücadelede penaltıdan 1 gol attı.

Serie A'nın 28. haftasında sahasında 'yı konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Milan'da Ante Rebic 76. dakikada skoru değiştiren golü attı. Mücadelede 89. dakikada penaltı kazanan ev sahibi ekip, topun başına geçen ile farkı 2'ye çıkardı.

Dev maçta Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giyerken, ise süre alamadı.

Bu sonuçla birlikte Milan 42 puana yükselirken, Roma ise 48 puanda kaldı.

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