22 Haziran 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Villarreal-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Villarreal-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.06.2020

'nın 31. haftasında heyecan devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi için mücadele eden , Şampiyonlar Ligi için Atletico Madrid ile yarışan 'yı konuk ediyor. İki takım içinde maç oldukça kritik. Maç öncesi sporseverler maçın saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Villarreal-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan İspanya 'da heyecan devam ediyor. Ligde 4. sırada yer alan ve Atletico Madrid ile yarışan , UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefi bulunan 'e konuk oluyor. Ramiro Guerra ve Ramiro Funes Mori Villarreal adına sahaya çıkamayacaklar. Sevilla'da ise eksik bulunmuyor. Sevilla'nın en etkili silahları Ocampos ve Banega'nın 11 başlaması bekleniyor. Konuk ekip Sevilla son 7 lig maçında yenilmedi.

VILLARREAL-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Villarreal-Sevilla maçı bu akşam saat 20:30'da Spor Smart ekranlarında canlı yayınlanacak.

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