22 Haziran 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Villarreal-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 31. haftasında heyecan devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi için mücadele eden Villarreal, Şampiyonlar Ligi için Atletico Madrid ile yarışan Sevilla'yı konuk ediyor. İki takım içinde maç oldukça kritik. Maç öncesi sporseverler maçın saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Villarreal-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Ligde 4. sırada yer alan ve Atletico Madrid ile yarışan Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefi bulunan Villarreal'e konuk oluyor. Ramiro Guerra ve Ramiro Funes Mori Villarreal adına sahaya çıkamayacaklar. Sevilla'da ise eksik bulunmuyor. Sevilla'nın en etkili silahları Ocampos ve Banega'nın 11 başlaması bekleniyor. Konuk ekip Sevilla son 7 lig maçında yenilmedi.
VILLARREAL-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Villarreal-Sevilla maçı bu akşam saat 20:30'da Spor Smart ekranlarında canlı yayınlanacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı