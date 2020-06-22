La Liga'nın 31. haftasında heyecan devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi için mücadele eden Villarreal, Şampiyonlar Ligi için Atletico Madrid ile yarışan Sevilla'yı konuk ediyor. İki takım içinde maç oldukça kritik. Maç öncesi sporseverler maçın saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Villarreal-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Ligde 4. sırada yer alan ve Atletico Madrid ile yarışan Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefi bulunan Villarreal'e konuk oluyor. Ramiro Guerra ve Ramiro Funes Mori Villarreal adına sahaya çıkamayacaklar. Sevilla'da ise eksik bulunmuyor. Sevilla'nın en etkili silahları Ocampos ve Banega'nın 11 başlaması bekleniyor. Konuk ekip Sevilla son 7 lig maçında yenilmedi.

VILLARREAL-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Villarreal-Sevilla maçı bu akşam saat 20:30'da Spor Smart ekranlarında canlı yayınlanacak.

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