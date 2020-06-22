22 Haziran 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lecce-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Lecce-Milan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 Giriş Tarihi: 22.06.2020

İtalya Serie A'nın 27. haftasında 'nun formasını giydiği deplasmanda 'ye konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren Milan, düşme hattındaki rakibi Lecce karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Peki, Lecce-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan İtalya Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Düşme hattından kurtulmak isteyen , sahasında 'ı konuk ediyor. Zlatan İbrahimoviç'in sakatlığı sebebiyle oynayamayacağı mücadelede 'nun 11'de başlaması bekleniyor. Lecce'de ise Diego Farias, Khouma Babacar ve Filippo Falco maçta oynayamayacak.

LECCE-MILAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lecce ile Milan arasında oynanacak maçın yayıncısı bulunmuyor. Maç 20:30'da başlayacak.

LECCE-MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lecce: Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula

Milan: Conti, , Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Hakan Çalhanoğlu, Bonaventura; Rebic

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