Lecce-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan deplasmanda Lecce'ye konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren Milan, düşme hattındaki rakibi Lecce karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Peki, Lecce-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan İtalya Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Düşme hattından kurtulmak isteyen Lecce, sahasında Milan'ı konuk ediyor. Zlatan İbrahimoviç'in sakatlığı sebebiyle oynayamayacağı mücadelede Hakan Çalhanoğlu'nun 11'de başlaması bekleniyor. Lecce'de ise Diego Farias, Khouma Babacar ve Filippo Falco maçta oynayamayacak.
LECCE-MILAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Lecce ile Milan arasında oynanacak maçın yayıncısı bulunmuyor. Maç 20:30'da başlayacak.
LECCE-MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Lecce: Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula
Milan: Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Hakan Çalhanoğlu, Bonaventura; Rebic
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı