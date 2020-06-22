Bologna-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da şampiyonluğun en büyük favorisi Juventus deplasmanda Bologna'ya konuk oluyor. Maç öncesi en çok merak edilen konular arasında maçın saati ve yayınlanacağı kanal yer alıyor. Peki, Bologna-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Serie A'nın 27. haftasında Lider Juventus, Bologna'ya konuk oluyor. Juventus 63 puanla 1. sırada bulunuyor. 34 puanlı Bologna ise 10. sırada yer alıyor.
Ev sahibi ekipte sarı kart cezalıları Bani, Santander ve Schouten'in yanı sıra sakatlığı bulunan Skov Olsen karşılaşmada forma giyemeyecek. Juventus'ta ise Alex Sandro, Higuain, Khedira ve Ramsey ve Merih Demiral maçta oynayamayacak.
BOLOGNA-JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bologna ile Juventus'un karşı karşıya geleceği maç bu akşam 22:45'te oynanacak.
BOLOGNA-JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Bologna: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow
Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo
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