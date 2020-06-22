22 Haziran 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ajax Stekelenburg'u kadrosuna kattı

Ajax Stekelenburg'u kadrosuna kattı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.06.2020

Eredivisie ekiplerinden Ajax, ekiplerinden Everton'da forma giyen eski kalecisi Maarten Stekelenburg ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Stekelenburg ile 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hollandalı file bekçisinin 'de sezonun sona ermesinin ardından Ajax'a katılacağı kaydedildi.

Daha önce 2002-2011 yıllarında Ajax'ın kalesini koruyan Stekelenburg, ekibiyle 3 şampiyonluk yaşamıştı.

Neymar'a büyük şok! 6,7 milyon Euro ödeyecek haberin devamı


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Bologna-Juventus maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Bologna-Juventus maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Lecce-Milan maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Lecce-Milan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Fiorentina-Brescia maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Fiorentina-Brescia maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör