Arda Turan'ın Barcelona macerası sona erdi
2015 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan milli futbolcu Arda Turan'ın Katalan deviyle olan sözleşmesi sona erdi. 2018 yılı ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'e kiralanan ve sene başında turuncu-lacivertli takımla sözleşmesini fesheden tecrübeli oyuncu serbest kaldı.
Atletico Madrid'de parladıktan sonra 2015 yılında 34 milyon euro karşılığında Barcelona'ya 5 yıllık imza atan Arda Turan'ın İspanya macerası sona erdi.
Milli futbolcunun Katalan ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla son bulurken, yıldız isim serbest kaldı.
6 AYDIR FUTBOLA UZAK
2018'in ocak ayında kiralık olarak geldiği Başakşehir'de bekleneni veremeyen 33 yaşındaki futbolcu, 2020'nin ocak ayında turuncu-lacivertli ekipten ayrılmıştı. Başakşehir'den ayrıldıktan sonra Barcelona tarafından idmanlara bile çağrılmayan ve 6 aydır futbola uzak kalan Arda Turan'ın gelecek sezon hangi takıma transfer olacağı merak konusu...
Arda Turan 2.5 yıllık Barcelona kariyerinde toplam 55 resmi maça çıkarken, 15 gol, 11 asistlik performans sergiledi.
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