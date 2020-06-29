30 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Arda Turan'ın Barcelona macerası sona erdi

Arda Turan'ın Barcelona macerası sona erdi
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.06.2020

2015 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan milli futbolcu 'ın Katalan deviyle olan sözleşmesi sona erdi. 2018 yılı ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'e kiralanan ve sene başında turuncu-lacivertli takımla sözleşmesini fesheden tecrübeli oyuncu serbest kaldı.

Atletico Madrid'de parladıktan sonra 2015 yılında 34 milyon euro karşılığında Barcelona'ya 5 yıllık imza atan 'ın macerası sona erdi.

Milli futbolcunun Katalan ekibiyle olan sözleşmesi itibarıyla son bulurken, yıldız isim serbest kaldı.

6 AYDIR FUTBOLA UZAK

2018'in ocak ayında kiralık olarak geldiği Başakşehir'de bekleneni veremeyen 33 yaşındaki futbolcu, 2020'nin ocak ayında turuncu-lacivertli ekipten ayrılmıştı. Başakşehir'den ayrıldıktan sonra Barcelona tarafından idmanlara bile çağrılmayan ve 6 aydır futbola uzak kalan Arda Turan'ın gelecek sezon hangi takıma transfer olacağı merak konusu...

Arda Turan 2.5 yıllık Barcelona kariyerinde toplam 55 resmi maça çıkarken, 15 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

Barcelona ve Juventus'tan dev takas! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
F.Bahçe'ye kötü haber! Resmi imzayı attı F.Bahçe'ye kötü haber! Resmi imzayı attı
Barcelona ve Juventus'tan dev takas! Barcelona ve Juventus'tan dev takas!
Buffon ve Chiellini'nin sözleşmeleri uzatıldı Buffon ve Chiellini'nin sözleşmeleri uzatıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör