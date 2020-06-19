19 Haziran 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Neymar Barcelona'ya 6,7 milyon Euro ödeyecek

Neymar'a büyük şok! 6,7 milyon Euro ödeyecek
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.06.2020

Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Brezilyalı dünya yıldızı , ile olan sözleşmesini feshetmesinden kaynaklanan davada haksız bulundu. Yıldız oyuncu, eski takımına 6.7 milyon Euro ödeyecek.

'ın 2016'da ile yenilediği sözleşmenin, bir yıl sonra 'e olmasıyla feshedilmesinden kaynaklanan tazminat sorunu tarafların karşılıklı olarak birbirlerine suçlamasıyla mahkemeye taşınmıştı.

Davaya bakan Barselona 15 nolu Sosyal Mahkemesi, Barcelona Kulübünü haklı bularak, Brezilyalı futbolcunun 6,7 milyon Euro ödemesiyle ilgili kararını açıkladı.

Söz konusu davada taraflardan Neymar 43,6 milyon Euro, Barcelona Kulübü ise 22,5 milyon Euro talep ediyordu.

Mahkemenin kararından duyduğu memnuniyeti yazılı bir açıklamayla dile getiren Barcelona Kulübü, "Karar, 43,6 milyon Euro talep eden futbolcunun gerekçelerini tamamen reddetmektedir ve Barcelona'nın başvurusunun büyük bölümünü haklı göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Neymar'ın, kararı üst mahkemeye itiraz etme hakkı bulunuyor.

Chelsea Timo Werner'i transfer ettiğini duyurdu haberin devamı



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