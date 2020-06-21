22 Haziran 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Inter 2-1 Sampdoria | MAÇ SONUCU

Inter ilk yarıda işi bitirdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.06.2020

İtalya Serie A'nın 25. hafta erteleme maçında Inter, sahasında Sampdoria'yı Lukaku ve Martinez'in golleriyle 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Konuk takımın tek golü ise Thorsby'den geldi.

Serie A'nın erteleme maçında Inter ile Sampdoria, Giuseppe Meazza Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım rakibini 10. dakikada ve 33. dakikada Lautaro Martinez'in attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Konuk takımın tek golünü ise 52. dakikada Morten Thorsby kaydetti.

Ev sahibi takım bu sonuçla puanını 57'ye yükselterek lider 'un 6 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü. Sampdoria ise 26 puanla 16. sırada kaldı.

Serie A'da gelecek hafta Inter, 24 Haziran Çarşamba günü TSİ 20.30'da sahasında Sassuolo'yu ağırlayacak. Sampdoria ise aynı gün TSİ 22.45'te Roma deplasmanına konuk olacak.

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