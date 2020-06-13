13 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Köln-Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Köln-Union Berlin maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 Giriş Tarihi: 13.06.2020

'nın 31. haftasında evinde 'i konuk ediyor. Maç öncesi sporseverler maçla ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Köln-Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Oldukça formsuz olan , çıkış aramak için fırsat gördüğü maçından 3 puan almak istiyor. Ev sahibi Köln ise galip gelerek rahat bir nefes almak için sahaya çıkacak. İki takım düşme potasına oldukça yakınlar ve kazanan oldukça karlı bir hafta geçirmiş olacak.

KÖLN-UNION BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Düşme potasını oldukça ilgilendiren mücadelenin yayıncı bir kanalı bulunmuyor. Maç bugün saat 16:30'da oynanacak.

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