13 Haziran 2020, Cumartesi
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Köln-Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Köln evinde Union Berlin'i konuk ediyor. Maç öncesi sporseverler maçla ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Köln-Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Oldukça formsuz olan Union Berlin, çıkış aramak için fırsat gördüğü Köln maçından 3 puan almak istiyor. Ev sahibi Köln ise galip gelerek rahat bir nefes almak için sahaya çıkacak. İki takım düşme potasına oldukça yakınlar ve kazanan oldukça karlı bir hafta geçirmiş olacak.
KÖLN-UNION BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Düşme potasını oldukça ilgilendiren mücadelenin yayıncı bir kanalı bulunmuyor. Maç bugün saat 16:30'da oynanacak.
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