Espanyol 2-0 Alaves | MAÇ SONUCU
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası bu hafta oynanmaya başlayan La liga'da günün ilk maçında Espanyol sahasında Alaves'i konuk etti. Ligde son sırada bulunan Espanyol 3 puanı 2-0 gibi net bir skorla elde etti.
İspanya La Liga'nın 28. haftasında Espanyol sahasında Deportivo Alaves'i ağırladı. RCDE Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Espanyol, 2-0 kazandı. Alaves, 19. dakikada Fernando Pacheco'nun kırmızı kart görmesiyle 70 dakika 10 kişi oynadı.
Espanyol, 45+3. dakikada Bernardo'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatti. Espanyol, 47. dakikada Wu Lei'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanın sahibi oldu.
Son altı iç saha maçında dördüncü galibiyetini elde eden Espanyol, namağlup serisine devam etti. Ligin son sırasında yer alan Espanyol, puanını 23'e yükseltti . Alaves ise 32 puanda kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı