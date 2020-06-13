Espanyol 2-0 Alaves | MAÇ SONUCU

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası bu hafta oynanmaya başlayan La liga'da günün ilk maçında Espanyol sahasında Alaves'i konuk etti. Ligde son sırada bulunan Espanyol 3 puanı 2-0 gibi net bir skorla elde etti.

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Espanyol sahasında Deportivo Alaves'i ağırladı. RCDE Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Espanyol, 2-0 kazandı. Alaves, 19. dakikada Fernando Pacheco'nun kırmızı kart görmesiyle 70 dakika 10 kişi oynadı.

Espanyol, 45+3. dakikada Bernardo'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatti. Espanyol, 47. dakikada Wu Lei'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanın sahibi oldu.

Son altı iç saha maçında dördüncü galibiyetini elde eden Espanyol, namağlup serisine devam etti. Ligin son sırasında yer alan Espanyol, puanını 23'e yükseltti . Alaves ise 32 puanda kaldı.

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