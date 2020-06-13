13 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Espanyol 2-0 Alaves | MAÇ SONUCU

Espanyol iç sahada tutulamıyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 Giriş Tarihi: 13.06.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası bu hafta oynanmaya başlayan 'da günün ilk maçında sahasında 'i konuk etti. Ligde son sırada bulunan Espanyol 3 puanı 2-0 gibi net bir skorla elde etti.

İspanya 'nın 28. haftasında sahasında Deportivo 'i ağırladı. RCDE Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Espanyol, 2-0 kazandı. Alaves, 19. dakikada Fernando Pacheco'nun kırmızı kart görmesiyle 70 dakika 10 kişi oynadı.

Espanyol, 45+3. dakikada Bernardo'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatti. Espanyol, 47. dakikada Wu Lei'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanın sahibi oldu.

Son altı iç saha maçında dördüncü galibiyetini elde eden Espanyol, namağlup serisine devam etti. Ligin son sırasında yer alan Espanyol, puanını 23'e yükseltti . Alaves ise 32 puanda kaldı.

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