Premier Lig: Everton 0-0 Liverpool | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Corona virüsü salgınının ardından yeniden başlayan İngiltere Premier Lig'in 30. haftası, Merseyside derbisine sahne oldu. Everton ile Liverpool arasında oynanan maçta gol sesi çıkmazken, iki ekip puanları paylaştı.

Premier Lig'in 30. haftasında Everton ile Liverpool, Goodison Park'ta karşı karşıya geldi. Merseyside derbisinde gol sesi çıkmazken, iki ekip puanları paylaştı.

Everton bu sonuçla puanını 38'e çıkararak 12. sırada kendisine yer buldu. Puanının 83'e yükselten Liverpool ise zirvede yer aldı.

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Everton, 24 Haziran Çarşamba günü TSİ 20.00'de Norwich City deplasmanına konuk olacak. Liverpool ise aynı gün TSİ 22.15'te sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak.

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