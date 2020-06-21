22 Haziran 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Everton 0-0 Liverpool | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Merseyside derbisinde kazanan yok
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 Giriş Tarihi: 22.06.2020

Corona virüsü salgınının ardından yeniden başlayan İngiltere 'in 30. haftası, Merseyside derbisine sahne oldu. Everton ile arasında oynanan maçta gol sesi çıkmazken, iki ekip puanları paylaştı.

'in 30. haftasında Everton ile , Goodison Park'ta karşı karşıya geldi. Merseyside derbisinde gol sesi çıkmazken, iki ekip puanları paylaştı.

Everton bu sonuçla puanını 38'e çıkararak 12. sırada kendisine yer buldu. Puanının 83'e yükselten Liverpool ise zirvede yer aldı.

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Everton, 24 Haziran Çarşamba günü TSİ 20.00'de deplasmanına konuk olacak. Liverpool ise aynı gün TSİ 22.15'te sahasında 'ı ağırlayacak.

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