21 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Inter-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Inter-Sampdoria maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 Giriş Tarihi: 21.06.2020

Corona virüsü salgının ardından yeniden başlayan İtalya heyecan dolu maçlara sahne oluyor. Şampiyonluk yarışındaki Inter salgın öncesi aldığı sonuçlarla işini zora soksa bile matematiksel olarak şansı devam ediyor. Düşme potasına yakın ekiplerden biri olan , Inter'e konuk oluyor. Maçın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Inter-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Yeniden başlayan İtalya 'da Inter, 25 maçta topladığı 54 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve şampiyonluk adaylarından biri. 16. sıradaki 'nın ise 26 puanı bulunuyor ve her an düşme hattına inebilir. Ev sahibi ekipte Agoume, Padelli, Sensi ve Vecino karşılaşmada forma giyemeyecek. Sampdoria'daki eksikler ise Ferrari ve Quagliarella.

INTER-SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter ile Samdoria arasında oynanacak maç bu akşam 22:45'de oynancak. Maçın Türkiye'de yayıncısı bulunmamaktadır.

INTER SAMPDORIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, L. Martinez

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Bonazzoli

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