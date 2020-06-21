Inter-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Corona virüsü salgının ardından yeniden başlayan İtalya Serie A heyecan dolu maçlara sahne oluyor. Şampiyonluk yarışındaki Inter salgın öncesi aldığı sonuçlarla işini zora soksa bile matematiksel olarak şansı devam ediyor. Düşme potasına yakın ekiplerden biri olan Sampdoria, Inter'e konuk oluyor. Maçın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Inter-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Yeniden başlayan İtalya Serie A'da Inter, 25 maçta topladığı 54 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve şampiyonluk adaylarından biri. 16. sıradaki Sampdoria'nın ise 26 puanı bulunuyor ve her an düşme hattına inebilir. Ev sahibi ekipte Agoume, Padelli, Sensi ve Vecino karşılaşmada forma giyemeyecek. Sampdoria'daki eksikler ise Ferrari ve Quagliarella.
INTER-SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Inter ile Samdoria arasında oynanacak maç bu akşam 22:45'de oynancak. Maçın Türkiye'de yayıncısı bulunmamaktadır.
INTER SAMPDORIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, L. Martinez
Sampdoria: Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Bonazzoli
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