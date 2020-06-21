Inter-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü sonrası yeniden başlayan İtalya Serie A'da bu sezon gösterdikleri performansla parmak ısırtan Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Salgın öncesi Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da en yi hücum futbolunu sergileyen takımlardan biri olan Atalanta'nın salgın sonrası performansında düşüş yaşanacak mı merak konusu oldu. Peki, Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?