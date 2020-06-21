Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga'nın 30. haftasında Valencia evinde Osasuna'yı ağırlıyor. Maç öncesi futbolseverler detayları araştırıyor. Maçın saat kaçta oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Valencia-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?