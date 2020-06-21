21 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Real Sociedad-Real Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 Giriş Tarihi: 21.06.2020

Corona virüsü sonrası yeniden başlayan 'nın 30. haftasında zorlu deplasmanına çıkıyor. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen ve Barcelona ile yarışan Real Madrid bu akşam maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Maç öncesi futbolseverler detayları araştırıyor. Peki, Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 30. haftasında deplasmanda 'ın konuğu oluyor. Şampiyonluk yolunda mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkacak olan Real Madrid'de en önemli eksik Isco olarak göze çarpıyor.

EKSİKLER, CEZALILAR

Real Sociedad: Zaldua, Guevara, Sangalli, Barrenetxea

Real Madrid: Nacho, Isco, Lucaz Vazquez, Jovic

REAL SOCIEDAD-REAL MADRID MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Llorente, Le Normand, Monreal; Merino, Zubeldia, Odegaard; Oyarzabal, Willian Jose, Portu

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos:

Hazard, Benzema, Rodrygo

REAL SOCIEDAD-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Sociedad-Real Madrid maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

Valencia-Osasuna maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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