Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Corona virüsü sonrası yeniden başlayan La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid zorlu Real Sociedad deplasmanına çıkıyor. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen ve Barcelona ile yarışan Real Madrid bu akşam maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Maç öncesi futbolseverler detayları araştırıyor. Peki, Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedad'ın konuğu oluyor. Şampiyonluk yolunda mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkacak olan Real Madrid'de en önemli eksik Isco olarak göze çarpıyor.
EKSİKLER, CEZALILAR
Real Sociedad: Zaldua, Guevara, Sangalli, Barrenetxea
Real Madrid: Nacho, Isco, Lucaz Vazquez, Jovic
REAL SOCIEDAD-REAL MADRID MUHTEMEL 11'LER
Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Llorente, Le Normand, Monreal; Merino, Zubeldia, Odegaard; Oyarzabal, Willian Jose, Portu
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos:
Hazard, Benzema, Rodrygo
REAL SOCIEDAD-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Real Sociedad-Real Madrid maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
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